Вильнюс, 3 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Литвы намерено всем беженцам, которых планируется переселить в страну, давать подписывать документ, который свидетельствует о том, что они информированы о размерах выплат и зарплат, сообщает новостная служба LNK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Это будет делаться для того, чтобы позже беженцы уже не смогли жаловаться на то, что они не были информированы о том, какие пособия их ждут в Литве. «Вся информация о выплатах определенно предоставляется. (…) Мы говорим о том, как это зафиксировать, чтобы человек потом не мог говорить, что не знал, и что его ввели в заблуждение», — сказал министр внутренних дел Томас Жилинскас.

В Литве основное пособие на беженца составляет 200 евро в месяц. В Германии — 700 евро.

В конце сентября в Литву приехали 9 беженцев из Сирии. Желание прибыть в Литву из лагерей для беженцев в Греции и Турции выразили еще 100 мигрантов. Они пройдут проверку на безопасность. Министр говорит, что новые беженцы будут приезжать в Литву ежемесячно. Две семьи мигрантов уже уехали из Литвы в более обеспеченные страны.

Напомним, Литва обязалась за два года принять 1105 мигрантов, которые бегут от войны в Сирии, Ираке. На данный момент в Литву переселено около 100 сирийцев и иракцев.