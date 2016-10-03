Москва, 3 октября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Отмена безвизового режима с Россией может угрожать Украине ростом социальной напряженности. В Киеве делают ставку на то, что в обмен на разрыв связей с Россией свои границы для трудовой миграции откроет Евросоюз, однако в самой Европе на этот счет господствует иное мнение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, комментируя предложение председателя Верховной рады Андрея Парубия вернуться к вопросу об отмене безвизового режима с Россией. «Они думают, что если закроют границу с Россией, то им откроют границу в Европу. Но, насколько я знаю, Европа так не считает», — заявил Журавлев.

Цитата из м/ф «Как казаки в футбол играли». реж. Владимир Дахно. 1970. СССР В подвешенном состоянии

Основная проблема в случае отмены безвизового режима для самой Украины состоит в том, что до сих пор существует значительная трудовая миграция преимущественно из восточных регионов страны в Россию, подчеркнул эксперт: «Очень многие ездили именно из восточной Украины. Плотность населения там достаточно высокая, транспортное плечо самое короткое. Оттуда едут в Москву, Питер, Нижний Новгород». Хотя в последние годы масштаб миграции стал снижаться, «полностью она не прекращена», заметил политолог: «В Украине сохраняется высокая безработица, и людям где-то надо искать работу».

«Восток Украины всегда ехал в Россию. И это отнюдь не только рабочие на стройках — много было обслуживающего персонала, был и «высокотехнологичный» персонал, причём работал он часто вахтовым методом. Для этих людей (отмена безвизового режима) — это конец», — подчеркнул Журавлев.

В свою очередь для России в этом отношении проблема не стоит: «Мигранты всегда едут из страны с более низким уровнем жизни в страну с более высоким уровнем жизни. Российская трудовая миграция свелась лишь к небольшому числу политических диссидентов», — констатировал генеральный директор Института региональных проблем.

В то же время нет оснований рассчитывать на то, что Европа сможет каким-либо образом помочь Украине смягчить социальную напряженность, сделав свой рынок труда более доступным для украинцев, считает он: «Их (украинских мигрантов) больше, чем мигрантов с Ближнего Востока. Эти 48 млн населения не так культурно отъединены от Европы, но сама Европа так не считает — там существуют иллюзии по поводу постсоветских республик. Но даже если не считать этот фактор — количество переехавших из Украины в Европу будет значительно больше, чем мигрантов из Ближнего Востока».

При этом поток украинских мигрантов в первую очередь устремится именно в те страны, которые несут наибольшую нагрузку от притока беженцев, уверен политолог: «Венгры считают, что Западная Украина должна быть венгерской автономией. Польша хоть и политически поддерживает Украину, но в целом украинско-польские отношения никогда не были дружественными на бытовом уровне. Значит, будут ехать дальше. В Германии проблемы, в Италии проблемы, англичане просто стену готовы построить, у французов своих (приезжих) неизвестно куда девать».

«Всё это можно было бы перетерпеть во имя политического единства и отрыва Украины от России, но проблема именно количественная — их (украинских мигрантов) слишком много», — подчеркнул Журавлев. «Украину не берут в Евросоюз именно по этой причине. Вступление означает выравнивание социальных уровней, а у Европы это с Прибалтикой не очень получается — с населением в 10 раз меньше, чем население Украины», — добавил он.

В конечном счете, в случае принятия решения по отмене безвизового режима социальные проблемы на Украине будут усугубляться, но в Киеве уверены, «что выигрыш от этого будет больше, чем проигрыш», заметил политолог. «В этом есть своя логика, если предположить, что Европа хочет их к себе», — подчеркнул Журавлев.

Между тем, трудовая миграция — не единственная проблема, с которой столкнется Украина в случае отмены безвизового режима. Серьезные проблемы угрожают также малому и среднему бизнесу, действующему на границах двух стран. «На этом уровне связи не прервались. У крупных компаний проблем не будет никогда, все крупные компании так или иначе связаны с государством, и если им надо, то всегда получат. Мелкий и средний бизнес же ведет дела лично. Пострадает особенно приграничная торговля межрегиональная, она всегда была здесь очень сильна», — говорит политолог.

«И наши регионы были сильны по их границе — Воронеж, Белгород, Орёл, — и их тоже. Тем более что это восточные регионы, что бы о них ни рассказывали, самые экономически развитые. Вся экономика всегда была на востоке — и в том, который отделился, и в том, который остался (в составе Украины). Самый экономически развитый регион Украины — Днепропетровская область», — пояснил Журавлев.

Наконец, отмена безвизового режима сильно повлияет на личностно-бытовые связи, указал политолог. «У нас много смешанных семей, причем даже не столько по национальному признаку, сколько по географическому», — сказал он.

«Безвизовый режим исходил изначально не из экономических причин. Когда в 90-х это создавали, вопрос стоял просто в том, чтобы мечом не разрубить человеческие связи. Таким образом, это гуманитарный уровень, по которому удар придется очень тяжелый», — пояснил Журавлев.

«После 2014 года желающих ехать на Украину из России стало меньше, и приезжающих родственников из Украины стало меньше, потому что стали дорогие билеты. Но всё равно введение виз создаст для людей огромные проблемы. Визу получить и так не просто. Тем более можно представить, что будет с человеком, который просит визу в Россию на Украине», — заключил политолог.

Председатель Рады Андрей Парубий заявил о том, что после задержания журналиста «Укринформа» Романа Сущенко вновь может быть рассмотрен вопрос отмены безвизового режима с Россией. «Возможно, есть смысл поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с РФ. Я также думаю, что есть смысл, чтобы мы обсудили вопрос расширения санкций против РФ», — сказал Парубий.

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