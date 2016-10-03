Астана, 3 октября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, в Астане завершился судебный процесс по делу председателя Союза журналистов Казахстана, вице-президента Конфедерации журналистских союзов стран СНГ и Прибалтики, президента общественного объединения «Национальный пресс-клуб» Сейтказы Матаева и его сына — генерального директора международного информационного агентства КазТАГ Асета Матаева.

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

«Суд приговорил: Матаева Сейтказы признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 245 частью 3 (уклонение от налогов в особо крупном размере — ИА REGNUM ), статьей 190 частью 4 пунктом 2 (мошенничество в особо крупном размере — ИА REGNUM ) Уголовного кодекса. Окончательно назначить Сейтказы Матаеву наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными и материально ответственными функциями в государственных, коммерческих организациях с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — зачитал приговор судья Есильского районного суда №2 Астаны Акбулат Курмантаев.

Асету Матаеву суд постановил назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда.

Отметим, что на предыдущем судебном заседании сторона обвинения попросила суд признать обоих подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить наказание в виде лишения свободы: Сейтказы Матаеву — 6 лет и 8 месяцев в колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком до 3 лет, Асету Матаеву — также 6 лет в колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросил конфисковать все имущество, принадлежащее обоим подсудимым.

Напомним также, что Матаевы своей вины так и не признали. В последнем слове Сейтказы Матаев заявил, что их семья стала жертвой влиятельных чиновников, задумавших рейдерский захват имущества, принадлежащего Национальному пресс-клубу.

«Это бывший руководитель администрации президента Нурлан Нигматулин, один из руководителей нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, полуолигарх и полумедиа-магнат Александр Клебанов, в своё время получивший израильское гражданство. Мы не раз об этом открыто писали. С их подачи началось уголовное преследование моей семьи, с их подачи разрушено здание пресс-клуба в Алма-Ате, с их подачи парализована деятельность Союза журналистов Казахстана, с их подачи арестовано наше имущество, с их подачи мы с сыном содержимся под арестом длительное время», — заявил Матаев-старший.

Нурлан Нигматулин, который с апреля 2014 года по июнь 2016 года занимал пост руководителя Администрации президента, а ныне является спикером нижней палаты парламента, на следующий же день опроверг обвинения в свой адрес, назвав слова Матаева «попыткой политизировать процесс».

«Не скрою, мне было неприятно видеть и читать это заявление. В то же время, мне очень жаль, что Сейтказы оказался в такой ситуации. Это большая его личная трагедия. С его делом я знаком также как и другие из материалов в СМИ, и насколько я понимаю, у закона к нему очень серьезные претензии. Но это дело суда и только суда определять, насколько он виновен или нет. А само заявление, по моему мнению, это просто попытка политизировать судебный процесс, придать ему некий политический окрас. Возможно, это своеобразная линия защиты. Однако, хочу твердо заявить, что эти заявления, высказанные в мой адрес — чистейшая выдумка и не соответствуют действительности», — говорится в сообщении Нигматулина, распространенном в казахстанских СМИ.

Поспешил откреститься от своей якобы заинтересованности в преследовании Матаева и другой названный им человек — Талгат Татубаев, который буквально на днях был назначен распоряжением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева руководителем Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Это ложь. Никакого заказа в отношении Матаевых не было. На всех следственных действиях присутствовали два его адвоката Петров и Бакиева. Нарушений прав Матаева в ходе досудебного производства не допущено. Встречи, о которых говорит Матаев, проходили по его инициативе и в рамках уголовно-процессуального законодательства. На них он говорил, что готов сотрудничать и возместить причиненный им ущерб. И даже написал в наш адрес соответствующее заявление. Весь судебный процесс (над Матаевым — ИА REGNUM ) был открытым, ежедневно на нем присутствовали представители СМИ, которые освещали все происходящее в зале. Все общество видело, как Матаев ловчил и выгораживал себя, прикрываясь своим здоровьем. Пытался сыграть на эмоциях и привлечь внимание общества за счет своей популярности, в том числе используя свой медиа-ресурс. Фактически ни Матаев, ни его защитники каких-либо доказательств в противовес обвинения не предоставили. Более того, на суде всю ответственность он пытался переложить на своего покойного заместителя Кимасова, которого он называл своим отцом. Как можно комментировать слова человека, у которого нет моральных устоев. В целом, хотелось бы отметить, что по роду своей профессиональной деятельности мы привыкли к различного рода нападкам. Это и есть издержки нашей профессии», — заявил Татубаев.

Между тем, как заявляла ранее супруга Сейтказы Матаева Баян Рамазанова, которая выступала на процессе общественным защитником, адвокаты Матаевых готовы подавать апелляцию сначала в городской суд Астаны, затем в Верховный суд Казахстана. И если эти инстанции оставят обвинительный приговор Матаевым в силе, то их защитники оставляют за собой право обратиться в международный суд в Гааге.

Напомним, 14 января 2016 года антикоррупционная служба Казахстана предъявила Сейтказы Матаеву и его сыну Асету обвинения в хищении бюджетных средств в ходе освещения государственной информационной политики в 2011—2015 гг.

10 февраля было возбуждено уголовное дело о хищениях государственных средств в 2011—2013 годах.

22 февраля Антикоррупционной службой Казахстана Сейтказы Матаев был задержан. В отношении него была определена мера пресечения — домашний арест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по делу Сейтказы Матаева были допрошены более 1000 человек, в том числе 50 главных редакторов различных изданий.

В рамках данного уголовного дела под арест были также взяты экс-руководитель Комитета по информатизации и связи Болат Берсибаев и его заместитель Бек Арпабаев. Кроме них, в марте под домашний арест был помещен и экс-руководитель комитета и главный директор по стратегическому управлению компании «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев. Однако в июне Маханбетажиев вместе с другими чиновниками, проходящими в качестве подозреваемых по этому уголовному делу, был переведен в разряд свидетелей, поскольку заключил сделку со следствием. По данным членов Комитета поддержки Матаева, указанные лица пошли на сделку с финансовой полицией под давлением.