Ереван, 3 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Руководитель администрации президента Армении Виген Саркисян, сегодняшним указом главы государства, освобождён от занимаемой должности и назначен министром обороны Армении. Соответствующий документ размещён на официальном сайте президента.

president.am Серж Саргсян представляет руководящему составу своей администрации Армена Геворкяна

Другим указом Эдвард Налбандян назначен министром иностранных дел, таким образом сохранив свой пост, который занимает с 2008 года.

Занимавший пост министра обороны с 2008 года Сейран Оганян отправлен в отставку. Место дальнейшей работы генерал-полковника пока неизвестно, но согласно некоторым данным, Оганяна может занять пост генсека ОДКБ.

Первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Юрий Хачатуров также потерял свой пост. Сегодняшним указном Сержа Саргсяна он назначен секретарём Совета национальной безопасности. Уже бывший секретарь Совбеза Армен Геворкян будет руководить администрацией президента вместо Вигена Саркисяна. Примечательно, что Геворкян уже руководил президентской администрацией, но во время правления второго президента Армении Роберта Кочаряна, который сейчас выступает с критикой Сержа Саргсяна.

Ещё одним указом Саргсяна, Мовсес Акопян освобожден от должности заместителя министра обороны — начальника департамента материально-технического обеспечения и назначен начальником ГШ ВС Армении.

Таким образом, новое правительство Армении полностью сформировано и премьер-министру Карену Карапетяну предстоит пройти процесс утверждения программы нового правительства в парламенте страны.

Новоназначенного руководителя своей администрации Арменa Геворкяна президент представил руководящему составу администрации.