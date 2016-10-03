Москва, 3 октября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Рубль продемонстрировал 30 сентября рекордный в году рост по отношению к доллару. В ходе торгов курс USD снижался до 62,64 рубля на фоне дальнейшего ралли цен на нефть. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, рубль не остался равнодушным к новой волне покупок на рынке энергоносителей.

Klemenchukov Монета

«Российская валюта уже достаточно давно выглядит «перегретой», и в ближайшие дни пара доллар/рубль может совершить разворот. Котировки нефти вряд ли смогут устойчиво держаться над $50, а рост цен поддерживается только лишь словами, а не делами ОПЕК, так что ралли не внушает доверия», — считает Ковалев.

Читайте также: «Рубль наткнется на сопротивление»

«Так что при реализации отката Brent доллар с легкостью вернется за пределы уровня 63 рубля с последующей целью на 63,50 рубля», — полагает эксперт.

Читайте также: На горизонте замаячил уровень 61,60 рубля

Как сообщало ИА REGNUM, биржевой курс рубля в ходе торгов 3 октября растет к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, доллар США опустился на 24,50 копейки и составил 62,56 рубля. Биржевой курс евро к этому времени понизился на 36,50 копейки до 70,31 рубля. Нефть марки Brent подешевела до 49,96 доллара за баррель.