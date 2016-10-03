Москва, 3 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В августе 2016 года инфляция на потребительском рынке России замедлилась до 0,0% с 0,5% в июле (в августе 2015 г. инфляция составила 0,4%). Основными факторами замедления инфляции в августе стало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и постепенное исчерпание эффекта от индексации тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Такие данные приводятся в Мониторинге Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам января-августа 2016 года.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

Вместе с тем темп роста базовой инфляции (БИПЦ), исключающей изменения цен под влиянием факторов, которые носят административный, а также сезонный характер и не связаны с общеэкономическим положением в стране, в августе вновь усилился до 0,4% (в июле — 0,3%).

С начала 2016 года по август прирост потребительских цен невысокий — всего 3,9% против 9,8% годом ранее. За годовой период в августе инфляция продолжила снижаться — до 6,9% с 7,2% в июле.

В сентябре по состоянию прирост потребительских цен зафиксирован незначительный — на 0,1%, за счет продолжающегося удешевления плодоовощной продукции — на 7,9%. На остальные продовольственные товары наблюдался умеренный рост цен.