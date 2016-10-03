Хабаровск, 3 октября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Закрытие ПОЭЗ «Советская Гавань» нанесет сокрушительный удар по инвестиционной привлекательности Хабаровского края. Пока у инвесторов не будет уверенности в том, что законы, принимаемые на уровне Федерации, будут работать стабильно, десятилетиями, ожидать улучшения инвестиционного климата не стоит, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава города Советская Гавань Павел Боровский.

Банкнота достоинством 5000 рублей образца 1997 года. Введена в 2006 году. Оформление в стиле модификации 2004 года. Лицевая сторона

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Чиновник убежден: для улучшения инвестиционного климата в отдаленном дальневосточном городе необходимо в первую очередь, чтобы принимаемые для развития территории новые законы работали, и у инвесторов была в этом уверенность.

«У нас в 2009 году была создана Портовая особая экономическая зона для реализации сразу нескольких инвестиционных проектов. И надежд с ней было связано очень много — ожидалось инвестиций более чем на 13 миллиардов рублей. Но по прошествии нескольких лет ни одна заявка так и не была удовлетворена. В апреле этого года Счетная палата РФ назвала ПОЭЗ «Советская Гавань» неэффективной. В мае 2015-го была создана региональная ПОЭЗ «Советская Гавань. И у нас появился инвестор из Таиланда, намеренный построить сахарный завод мощностью до 500 тысяч тонн продукции в год», — пояснил Боровский.

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Инвесторы ожидали получения проектом статуса «особого приоритетного». Со своей стороны городская администрация совместно с Агентством по инвестициям в Хабаровском крае сделали все от них зависящее, чтобы инвестор прошел все необходимые процедуры в режиме «одного окна».

«Главным для инвестора было получение обнуленной таможенной ставки на ввоз сырья для глубокой переработки. Сегодня, в связи с тем, что ПОЭЗ попала в черный список федерального правительства, вопрос, что называется, «завис». А инвестор — вот он, на пороге. Что дальше — пока не ясно», — задается вопросом глава города Советская Гавань.

Тревогу по поводу закрытия ПОЭЗ «Советская Гавань» в интервью региональному информационному агентству «Амурмедиа» выразил и доцент, заведующий кафедрой общеэкономических дисциплин Хабаровской государственной академии экономики и права (ХГАЭП) Вячеслав Кольцов:

«Закрытие Свободной экономической зоны «Советская Гавань» будет огромным ударом по инвестиционной привлекательности Хабаровского края. Инвесторы и так недовольны сегодняшней ситуацией. А после такого провала они и вовсе отмахнутся от нашего региона. Учитывая негласное соперничество Хабаровского и Приморского краев, повышение имиджа Приморья в связи с прошедшим недавно саммитом АТЭС, Хабаровск может лишиться статуса дальневосточной столицы. После такого провала Хабаровск просто не сможет больше носить имя столицы федерального округа», — убежден эксперт.

Вячеслав Кольцов также полагает, что, если ПОЭЗ будет закрыта, основные удары пойдут по транспортно-логистическому комплексу края и экспорту в страны АТР.

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Напомним, директор Центра развития регионов и поддержки приоритетных проектов Илья Семин заявил, что система госуправления в регионах может считаться эффективной и конкурентоспособной только в том случае, если деловой климат на местах будет меняться в лучшую сторону непрерывно. Улучшение инвестиционного климата в регионах, рост их инвестиционной привлекательности, в соответствии с майскими указами президента РФ, отнесены к числу приоритетных направлений работы власти федерального, регионального и местного уровней.