Дубай, ОАЭ, 3 октября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Рейсы из Дубая в Москву на крупнейшем в мире пассажирском самолёте Airbus А380−800 возобновлены авиакомпанией Emirates (ОАЭ), сообщает издание The National.

Vitaly V. Kuzmin A380 на вираже

Первый А380 (рейс ЕК131) уже прибыл в «Домодедово» вечером 1 октября. Перелёт в Москву из крупнейшего города ОАЭ произошёл после длительного перерыва.

Напомним, самолёт A380 начал летать из Дубая в Москву в 2012 году. Затем авиакомпания Emirates перестала отправлять по этому направлению рейсы из-за низкого спроса — это произошло в 2014 году. В 2015 году спрос снова вырос.

Самолёт А380 вмещает более 500 пассажиров. Его преимуществом является возможность совершать беспосадочные перелёты на длительные расстояния — до 15,4 тысяч километров.