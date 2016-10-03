Москва, 3 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении соглашения с США, касающегося утилизации плутония. В качестве причины такой меры названы недружественные действия США в отношении России, текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что указ главы государства издан «в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации».

Также указано, что США неспособны обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония. Кроме того, необходимы безотлагательные меры по защите безопасности РФ.

В связи с этим президент России постановил «приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области».