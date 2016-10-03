Токио, 3 октября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Власти Японии не обсуждают с руководством Российской Федерации (РФ) вопрос Крыма во время переговоров по Курилам. Об этом, как передает РИА Новости, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на парламентских слушаниях.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

«Мы призываем и РФ, и Украину соблюдать Минские соглашения, — сказал политик. — И это одно. Что касается вопроса «северных территорий», то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора».

При этом Абэ добавил, что официальный Токио не обсуждает с Москвой Крым на переговорах по Южным Курилам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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