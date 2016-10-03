Краснодар, 3 октября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В Краснодаре туман внес коррективы в работу международного аэропорта. Так, сегодня, 3 октября, не смогли вовремя приземлится в воздушной гавани кубанской столицы четыре борта — два самолета компании «Аэрофлот» из московского Шереметьево, рейс «Победы» из Санкт-Петербурга, также рейс S7 из Москвы (Домодедово).

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Еще шесть рейсов из-за погодных условий задерживаются на вылет. Так, 4,5 часа ждут отправки самолета пассажиры рейса S7 в Москву (Домодедово). Они должны были улететь в столицу еще в 5:15, планируемое время вылета — 9:45, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные на онлайн-табло аэропорта. С 6:45 до 9:00 и с 7:15 до 9:45 задержаны самолеты в столичный аэропорт Внуково. Прилететь вовремя не смогли сегодня и пассажиры из Волгограда, их рейс отложили на 1,5 часа. На 10 часов отложен рейс в Сочи, и о 11:30 — в Ираклион.

Добавим, что синоптики прогнозировали туман на сегодняшнюю ночь и первую половину дня.