Москва, 3 октября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. В октябре в Вооруженных силах Российской Федерации начинаются контрольные проверки за 2016 учебный год. Мероприятия будут проводиться на более чем 120 войсковых полигонах и затронут 100% соединений, воинских частей и организаций Российской армии, сообщили в Минобороны РФ.

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Вышестоящими органами военного управления будут проверены более 300 воинских частей и соединений всех видов и родов войск, военных округов и флотов. По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен анализ подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

Особое внимание будет уделено оценке подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных в сложных географических и климатических условиях.

Первая очередь проверки пройдет с 3 по 15 октября, вторая — в последнюю декаду октября.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года прошла масштабная проверка боеготовности Вооруженных сил России. Она началась внезапно по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и морская пехота Каспийской флотилии были переброшены на незнакомые полигоны в Крым и Краснодарский край для того, чтобы на практике отработать вопросы погрузки личного состава и военной техники.