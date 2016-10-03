Вашингтон, 3 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Некоторые виды пчел внесены в федеральный перечень США наряду с другими видами животных, находящимися под угрозой исчезновения, сообщает The Guardian.

PatoSan Пчелы

Ранее на Гавайских островах обитало большое количество насекомых с характерной желто-белой окраской головы, известных как прозопиды или голые пчелы. Гавайи являются родиной голых пчел, хотя они распространены и в других регионах мира.

В настоящее время, по данным ученых, численность гавайских прозопид сокращается, так как их естественная среда обитания оказалась под угрозой. Этому способствуют лесные пожары и распространение несвойственных региону растений и насекомых.

Всего в перечень видов, которым грозит исчезновение, включены семь видов пчел. Отмечено, что насекомые имеют большое значение для экологии и сельского хозяйства, так как они участвуют в опылении местных растений, в том числе тех из них, которые также внесены в перечень исчезающих видов.