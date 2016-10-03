Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в интервью ТАСС на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», что с 2011 по 2015 год в России количество абортов, сделанных без медицинских показаний (по желанию женщины) сократилось более чем на 60% — с 735 тыс. до 447 тыс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

По ее словам, это произошло в результате реализации комплексной программы профилактики абортов, которая, в частности, предусматривает доабортное психологическое консультирование. Скворцова напомнила также о негативном опыте полного запрета абортов в разных странах мира, в том числе в СССР.

В результате полного запрета на аборты растет количество случаев материнской и младенческой смертности. Кроме того, из-за вывода абортов в тень — в криминальный бизнес — нарушается репродуктивное здоровье женщин, сказала министр здравоохранения.

«У нас есть специальная рабочая группа, совместная с представителями гражданского общества, с Русской православной церковью, и мы как раз сейчас обсуждаем варианты, как сделать так, чтобы учесть эти два обстоятельства», — заявила Скворцова. В эту группу входят представители Совета Федерации, Государственной думы, пациентского сообщества, эксперты Минздрава РФ акушеры-гинекологи — ведущие профессора и академики.

До конца года рабочая группа сформулирует и предложит общественности свои предложения, заключила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что решение по абортам должно быть взвешенным и обоснованным. «Это решение должно быть взвешенным и обоснованным, и не должно принести за собой серьезных последствий», — прокомментировала Голодец в Совфеде инициативы по запрету абортов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее подписал петицию о запрете абортов в России. После этого официальный представитель РПЦ пояснил, что таким образом патриарх хотел привлечь внимание к проблеме. В целом же позиция церкви по этому вопросу остаётся неизменной: аборты должны быть выведены из системы ОМС. После подписания документа патриархом Кириллом в обществе развернулась дискуссия.