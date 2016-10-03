Москва, 3 октября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Подразделение Воздушно-десантных войск России в ближайшее время примет участие в совместных с египетскими коллегами учениях на территории Африки. Об этом, как передает RT, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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«Впервые в истории подразделение российских десантников со своим вооружением и техникой планирует убыть в Африку для участия в совместном международном учении», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что за время российско-египетских учений военные выработают единую стратегию по уничтожению незаконных вооружённых формирований (НВФ) в условиях пустыни.

За маневрами военных РФ и Египта будут наблюдать представители из более 30 стран.