Берлин, 3 октября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Порядка тысячи сотрудников немецкого Deutsche Bank (Франкфурт-на-Майне) будут уволены в ближайшее время. В основном будут уволены сотрудники бэк-офиса, сообщает Bloomberg.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Уточняется, что о предстоящих увольнениях руководство задумывалось ещё в 2015 году. Год назад главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Краен заявлял об увольнениях сотрудников в отделениях банка, в том числе и за пределами Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября курс акций Deutsche Bank впервые опустился ниже отметки десять евро. Проблема в том, что некоторые американские хеджевые фонды прекратили торговлю с банком. Краен возложил ответственность за резкое снижение курса акций на спекуляции.

Накануне, 2 октября, министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил, что руководство Deutsche Bank само виновато в спекуляциях: оно сделало их своим бизнесом.

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