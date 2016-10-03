Москва, 3 октября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Пара USD/RUB будет двигаться под влиянием динамики доллара и Brent. Похоже, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, ближайшая неделя принесет паре разворот.

ИА REGNUM Рубль

«Несмотря на общую тенденцию укрепления рубля, падение нефти может вызвать внушительную коррекцию российской валюты. Кроме того, 30 сентября Минфин РФ дал новые оценки курса рубля для бюджета, значительно понизив их от прошлых значений: в 2017 году курс доллара составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, а в 2019 году — 71,1 рубля. Еще в конце августа согласно «базовому» прогнозу, курс доллара в ближайшие три года должен был составить 65 рублей, 64,6 рубля и 62,7 рубля соответственно», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, не исключено, что в ближайшие дни пара USD/RUB оттолкнется от нижней границы 3-месячного диапазона и вновь возобновит рост с ближайшей целью на отметке 63,50 и далее 64,20», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 3 октября Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и евро. Доллар США вырос на 24 копейки до 63,40 рубля, евро поднялся на 5 копеек до 70,93. Нефть марки Brent подешевела до 49,96 доллара за баррель.