Москва, 3 октября, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 30 сентября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,44%, до 62,80 рубля, евро/рубль — на 0,22%, до 70,67 рубля.

ИА REGNUM Рубль

Торги 30 сентября открылись снижением по курсу рубля на фоне снижения цен на нефть и ухудшения настроений по евро в связи с опасениями в отношении банковского сектора еврозоны. Под давлением рубль находился четыре часа.

Рост нефтяных котировок возобновился с уровня $48,88 за несколько часов до открытия американской сессии. К закрытию торгов Европе доллар/рубль протестировал уровень 62,64 рубля.

Рубль подорожал по двум причинам. Первая, баррель Brent подорожал до $50,24. Вторая — слухи, что стоимость урегулирования спора банка Deutsche Bank с властями США может составить $5,4 млрд, а не как сообщалось ранее $14 млрд. Акции банка подорожали на 17%, по итогам дня — на 7,59% до 11,69 евро. На слухах укрепился евро и подешевел доллар.

По последним данным отчёта COT (Commitments of Traders) представленного в пятницу 30 сентября Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты на Чикагской бирже продолжают ставить на укрепление рубля.

Курс доллар/рубль остановился на поддержке, которая образовалась от минимумов 62,68 рубля от 19.04.16 и 62,73 рубля от 14.07.16. Возвращение цены к отметке 62,64 рубля усилил спрос на российскую валюту со стороны спекулянтов.

Под уровнем 61,60 рубля размещены защитные стопы трейдеров, которые ставили и ставят на ослабление рубля. Достаточно туда бросить спичку, чтобы их активировать. Срабатывание стопов спровоцирует падение курса доллара до 61,65 рубля без каких-либо фундаментальных причин.

Понедельник — день коррекций. Сегодня, 3 октября, следим за динамикой цен на нефть. Покупатели собрались штурмовать уровень 50 долларов. Если Brent подорожает до $50,75 за баррель, курс доллар/рубль снизится до 62,45/50 рубля.