Кундуз, Афганистан, 3 октября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Талибы развернули скоординированную атаку на северный афганский город Кундуз и вошли в город, заявила полиция города, сообщает 2 октября Reuters.

theconsul.org Кундуз

«Мы делаем все возможное, чтобы вытеснить их из города», — сказал представитель полиции города Кундуз Шиир Али Камаль. Бои продолжаются в городе и его окрестностях. Боевики вооружены автоматами, пулеметами и гранатометами.

Нападение на город Кундуз проходит одновременно с атаками боевиков в разных частях Афганистана, включая южную провинцию Гильменд, где боевики пытаются приблизиться к столице провинции Лашкар Гах.