Токио, 3 октября, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Официальный Токио считает Южные Курилы «исконными территориями Японии». Об этом, как передает RT, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

chosun.com Остров Шикотан

«Четыре северных острова — это исконные территории Японии, — говорит премьер-министр. — На переговорах с Россией мы выступаем за то, чтобы определить принадлежность всех этих островов и подписать на такой основе мирный договор».

При этом Абэ добавил, что Япония на переговорах с Российской Федерацией (РФ) по «северным территориям» не обсуждает Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальная позиция Японии: Москва должна передать Токио 4 острова в южной части Курильской гряды (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи). При этом японская сторона ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.

Позиция Москвы: южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны.

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