Будапешт, 3 октября, 2016, 02:29 — ИА Регнум. Венгрия стала первой страной в ЕС, громко высказавшей свое отрицательное мнение по поводу миграционных квот Евросоюза на прием беженцев, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, комментируя результаты народного голосования в Венгрии. Об этом сообщает сегодня, 3 октября, RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Это отважное событие», — подчеркнул Орбан.

Он сказал, что имеющихся результатов референдума достаточно для того, чтобы вести переговоры с Брюсселем по поводу мигрантов. Премьер добавил, что в вопросе противостояния по квотам для беженцев между Брюсселем и Будапештом право выбора остается за Венгрией.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в воскресенье, 2 октября, состоялся референдум, на котором граждане страны высказывали свое мнение по поводу решения Бельгии о принудительном распределении мигрантов по странам ЕС. После подсчета 99,25% бюллетеней выяснилось, что 98,3% отклонили предложенную Европейским союзом квоту приема беженцев.

Однако формально референдум признан несостоявшимся. Ранее Национальная избирательная комиссия Венгрии заявила, что голосование не состоялось, так как явка избирателей составила лишь 43%, а надо как минимум 50%.