Йошкар-Ола, 3 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Леонид Маркелов объяснил, почему на выборах в прошлом году чуть не проиграл он сам, а на выборах депутатов Госдумы представитель КПРФ Сергей Казанков почти на 10% опередил действующего депутата Госдумы Ларису Яковлеву от «Единой России». «Народу все равно, за кого голосовать», — утверждает Маркелов в интервью телекомпании «Регион 12». Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам прошедших выборов депутатов Госдумы, Марий Эл попала в число трех регионов, где кандидат от «Единой России» проиграл в одномандатном округе.

gsmari.ru Герб Марий Эл

«Есть несколько партий, которые эксплуатируют термин «коммунизм». Там никакого коммунизма нет, представители партии — богатые люди. Вот Казанков, например, какой он коммунист. То есть они за национализацию собственности, получается? Нет, они капиталисты», — поясняет народу глава республики. Представителей партии Маркелов называет «зюгановцами» и отмечает, что в среднем по России КПРФ набрала 13,6% голосов. По мнению главы Марий Эл, результат свидетельствует о всеобщем понимании, что программа КПРФ — это «голимые обещания». Бесплодное желание коммунистов прорваться в думу на популистских лозунгах.

«И сейчас Леонид Игоревич (о себе, как Сталин, в третьем лице — прим. ИА REGNUM) здесь будет делать дороги, газифицировать республику, амбулатории. А этот паренек, парнишка пойдет ходить по коврам, — с сожалением констатировал Маркелов. — И никакие обещания он не сможет выполнить, ну может сосисок дать сможет. Но построить дорогу он не сможет, поднять пенсию — нет, конечно». Позднее глава Марий Эл, естественно, опомнился, что повысить пенсии и ему лично не под силу, поскольку «это федеральные полномочия».

«Сколько выборных кампаний, а мы все равно обманываемся, обманываемся. Верим какому-то проходимцу, который нам что-то обещает. Мы даже не знаем, кто это такой», — оценивает глава Марий Эл выбор жителей республики. Отметим, что Сергей Казанков до выборов являлся депутатом Госсовета Марий Эл.

Однако Маркелов полагает, что некоторые просчеты в организации предвыборной кампании помешали представительнице «Единой России» Ларисе Яковлевой, которая на момент выборов была действующим депутатом Госдумы, обойти Казанкова. «Лариса очень патриотичная, она ведь из своего народа вышла. Но, наверное, одна беда была в том, что она действующий депутат — а люди стали жить хуже. Почему? Санкции, доходы упали, цены поднялись на медикаменты. Надо же на ком-то отыграться. Ну давай на Ларисе, она была депутатом. Это первое. Второе — все-таки она с ними говорила по-московски. Она немножко и одевалась по-московски, нужно, наверное, было все-таки вспомнить, что она из народа, и говорить на их языке. А так вообще это человек хороший и она ничего плохого республике не делала», — утверждает Маркелов, противопоставляя кандидатов и электорат.

И тут глава Марий Эл не смог удержаться от воспоминаний о выборах, прошедших в прошлом году, где его главным оппонентов был глава кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев. «Я прекращу эту вакханалию», — говорил Мамаев. «Какую вакханалию? Вакханалия — то, что он творил. Несанкционированные митинги, приезды вот этих кировских мордоворотов — это вакханалия», — не уточняя, кого конкретно он имеет в виду, негодует Маркелов. «А работа правительства — это системная работа. Я занимаюсь строительством школ, ремонтом дорог, а у него вот эта вся пурга», — не стесняется в выражениях глава Марий Эл.

Вспомнил он и о сожженных лесах, о которых упоминалось в одной из предвыборных листовок КПРФ прошлого года, и, ссылаясь на слова 80-летней бабушки, об обещаниях коммуниста всем дать квартиры, и не забыл глава Марий Эл пародии в программе «Вечерний Ургант», которую он сам и спровоцировал поведением на открытии ФАПа в деревне Шимшурга.

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«Ну неужели вы думаете, что я поджигал леса, какие-то петарды устраивал. Я вообще скромно очень живу. Не употребляю спиртное практически, никаких гулянок, пьянок я никогда не устраиваю», — заверил Маркелов, добавив, что народ не верит и не понимает, как «губернатор Марий Эл может вести правильный образ жизни». «Проводить с семьей, допустим, свободное время, — поделился глава региона, и видимо, вспомнив, что официально разведен, поспешно добавил, — с детьми, а не с какими-то, извините за выражение, девушками легкого поведения».

«Как можно сегодня квартиру дать бабушке 80 лет? Мне ее жалко, что у нее нет квартиры. Но никто ей не даст эту квартиру, никакие коммунисты, хоть трижды за них проголосуй», — окончательно лишил надежды пенсионеров Маркелов.

«А вы знаете, что до сих пор люди верят, что я с Ургантом разговаривал в эфире и угрожал ему. Вот этот смех, шоу, разыгранное Ургантом, а люди поверили, что я действительно звонил. Это очень сильно подействовало. На этом фоне — вот плохой Маркелов, а дайте я за Мамаева… или дай-ка я Маркелову фигу покажу», — переживает глава республики негативные события годичной давности.

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Комментируя слухи о своем отъезде, Маркелов уверенно заявил: «Никуда я не уезжаю. Вопрос был задан: пойдете ли вы на выборы? Я сказал очень четко, будет политическая воля главы государства, потому что я против решения президента России не пойду. Должна быть дисциплина и вертикаль власти. Не может губернатор не слушать того, что говорит глава государства. Если будет политическая воля президента доверить мне — я пойду. Если будет политическая воля доверить другому человеку, я соглашусь с этой позицией. Значит, я найду другую работу. В конечном итоге, найду место в строю».

Маркелов также подчеркнул, что в этой должности у него еще четыре конституционных года.

Прогнозировать доходы бюджеты будущего года глава Марий Эл отказался, сославшись на отсутствие определенности из федерального центра. «Хуже, чем в этом году — не будет. Я думаю, что шаг вперед будет какой-то. Каждый район получит какой-то подарок от правительства, ну… нашу работу», — не исключил руководитель региона.

При этом на вопрос, какой будет Йошкар-Ола в 2020 году, Маркелов с оптимизмом ответил: «Увидим вместе, какой станет Йошкар-Ола и республика». Напомним, срок полномочий Маркелова на посту главы Марий Эл истекает в 2019 году. То есть Леонид Маркелов уверен в своем будущем и в президенте Владимире Путине.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Марий Эл, которые прошли в единый день голосования 13 сентября 2015 года, Леонид Маркелов с трудом избежал второго тура, еле преодолев 50-процентый рубеж и набрав 50,78%. Кировский глава КПРФ Сергей Мамаев заручился поддержкой 32,31% голосов избирателей. Примечательно, что жители Йошкар-Олы и Волжска поддержали кировского коммуниста-чужака. В этом году выборы в Госдуму коммунист Сергей Казанков выиграл с результатом в 46% у представителя «Единой России», действующего депутата Госдумы Ларисы Яковлевой, которая набрала только 37%. Марий Эл, Ульяновская и Иркутская области — три региона в стране, где единороссы уступили в одномандатных округах.

Напомним также, что в преддверии выборов прошлого года разразился крупный скандал с участием Маркелова, когда он приехал на открытие ФАПа в деревню Шимшурга Звениговского района региона, где за неприветливый прием пообещал раскопать дорогу и ждать еще три года. Впоследствии Маркелов объяснил свое поведение шуткой. В программе «Вечерний Ургант» обыграли этот случай: ведущий позвонил якобы Маркелову. Голос, интонацией напоминающий голос главы Марий Эл, обещал перерезать провода и «говорить тем местом, которым с ним разговаривают», а также пригрозил повалить все телефонные вышки в республике и добавил, что «будете три года ждать».