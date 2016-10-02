Аддис-Абеба, 3 октября, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Число погибших во время давки в Эфиопии превысило сто человек. Трагедия произошла в разгар протестной акции в провинции Оромия, расположенной к югу от столицы Аддис-Абебы. По мнению очевидцев, к случившемуся привели действия полицейских. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на представителей оппозиции.

Скриншот с видео Протестная акция

Согласно данным оппозиции, официальные власти сначала заявили только о нескольких жертвах произошедшего, а тела большинства погибших полиция быстро убрала с улиц.

Митинг в Оромии носил антиправительственный характер. Демонстранты выражали свое недовольство политикой властей, а также произносили лозунги за смену руководства Эфиопии. После этого вмешалась полиция.

Правоохранители, по свидетельствам очевидцев, стали применять против активистов слезоточивый газ и стрелять в воздух. В результате в толпе началась паника, что и привело к давке, унесшей жизни множества людей.

В свою очередь, официальные власти вины полиции не признают. Как заявил в интервью одному из телеканалов премьер-министр страны Хайлемариам Десалень, причина массовой давки — сами участники протестов. По словам Десаленя, власти сделали всё для безопасности людей.