Лондон, 3 октября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Новое заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона вновь обсуждают мировые СМИ. Однако на этот раз причина не в политической позиции министра, а в оговорке. The Independent пишет, что Джонсон назвал Африку страной.

Борис Джонсон

Выступая на ежегодном партийном съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме в воскресенье, 2 октября, глава британского МИД говорил о выгодах вливания Черного континента в мировую экономическую систему. По словам Джонсона, средняя продолжительность жизни в Африке значительно выросла после того, «как эта страна вошла в глобальную экономическую систему».

Отмечается, что это высказывание было скорее оговоркой, нежели ошибкой по необразованности. Во время своего выступления британский министр иностранных дел посвятил часть речи проблемам Африки. Он пытался доказать, что если африканские народы последуют примеру Великобритании и возьмут на вооружение ценности этой страны, то только выиграют. В то же время за последние десять лет число стран Африканского континента, классифицированных как свободные, сократилось с 34 до 29, признал Джонсон.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании заявил, что у Запада есть «мощнейшее оружие» под названием стыд, и оно может быть направлено против России. Также Борис Джонсон заявил, что РФ может стать «страной-изгоем» из-за проводимой ею политики. В ответ на это в российском МИД отреагировали шуткой.