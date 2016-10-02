Москва, 2 октября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Повышение тарифов на транзит российского черного золота через Белоруссию нарушает действующие договоренности. Об этом, как передает Sputnik, заявил советник президента ПАО «Транснефть» Игорь Демин.

Joel Penner Нефтепровод

Демин сказал: «В настоящее время российскую сторону по сути поставили в известность об односторонне принятом решении, нарушающем действующие договоренности — как положений межправительственного соглашения, так и согласованной методики (механизма) изменения тарифов».

При этом он добавил, что белорусская сторона не уведомляла «Транснефть» о повышении тарифов на транспортировку нефти по территории республики.

«Ни АО «Гомельтранснефть Дружба», ни АО «Полоцктранснефть Дружба» не направляли в ПАО «Транснефть» запросы», — сказал Демин.

По его словам, «Транснефть» уже уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о внеплановом повышении тарифов на транспортировку нефти в Белоруссии.

Ранее стало известно, что белорусская сторона повысила тарифы на транспортировку российской нефти по своим трубопроводам.