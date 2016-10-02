Санкт-Петербург, 2 октября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге в сентябре 2016 года вырос, составив 100,2% по отношению к августу текущего года. Ранее в августе было зафиксировано снижение средних цен на 0,2% по отношению к июлю. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост цен

Таким образом, август оказался пока единственным месяцем года, когда в северной столице наблюдалась отрицательная инфляция. Общий рост индекса потребительских цен в Петербурге с января по сентябрь 2016 года составил 4,2%.

В Ленинградской области в сентябре, напротив, второй месяц подряд наблюдалось едва заметное снижение цен. Соответствующий индекс и в августе, и в сентябре составил 99,9% по отношению к предшествующему месяцу. В целом же потребительские цены в Ленобласти с начала года возросли в среднем на 3,9%.

Самым «инфляционным» месяцем 2016 года в обоих регионах по-прежнему остается январь: в Петербурге в первый месяц года цены выросли в среднем на 1,8%, а в Ленобласти — на 1,5%.