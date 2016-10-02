Вашингтон, 2 октября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп задекларировал убытки почти в миллиард долларов в 1995 году. В связи с этим Трамп мог вполне законно не платить налоги 18 лет. Об этом сегодня, 2 октября, пишет New York Times.

Dan Moyle Пустые карманы

Издание утверждает, что в распоряжение редакции попала налоговая отчетность Трампа. Согласно этой отчетности, в начале 90-х годов бизнес Трампа переживал не лучшие времена. Миллиардер попробовал себя в авиабизнесе, но эта попытка провалилась. Также Трамп несвоевременно приобрел отел «Плаза» в Нью-Йорке, что обернулось для него убытками. Кроме того, три казино, принадлежавшие Трампу, управлялись крайне неэффективно, и были убыточными. Все это могло принести Трампу не только финансовые потери, но и уникальные налоговые льготы, считает издание.

В предвыборном штабе Трампа не стали комментировать эту информацию. Было обнародовано заявление, в котором факт значительных провалов в бизнесе Трампа в начале 90-х не подтверждается и не опровергается.

«Мистер Трамп — высококвалифицированный бизнесмен, имеющий обязательства перед своим делом, своей семьей и своими работниками платить налог в том размере, который не превышает установленный законом», — сказано в заявлении штаба Трампа.

При этом юристы Трампа уже пригрозили New York Times судом, так как публикация налоговой отчетности без согласия налогового агента является незаконной.

Интрига вокруг налоговой декларации Трампа присутствует на всем протяжении его предвыборной кампании. Трамп до сих пор не опубликовал свою налоговую декларацию, ссылаясь на то, что проводится аудиторская проверка. Дело в том, что кандидат в президенты США, в принципе, не обязан публиковать свою налоговую декларацию, но обычно все кандидаты это делают, чтобы доказать свою честность перед государством.

Трамп не раз ссылался, что его советники не рекомендуют ему публиковать декларацию, но он ещё не принял окончательного решения. Оппонент Трампа — Хиллари Клинтон несколько раз использовала этот момент для критики Республиканского кандидата. В частности, она заявляла, что Трамп не публикует декларацию якобы потому, что является не таким успешным бизнесменом, которым он себя позиционировал в ходе кампании.

В конце 90-х в Нью-Йорке ходилил слухи, что Трамп на самом делел разорился, но был «спасен» определенными финансовыми кругами и теперь полностью от них зависит.