Киото, Япония, 2 октября, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Развитие совместной работы России и Японии в таких сферах как наука, технологии и инновации будет одним из самых важных элементов реализации плана по российско-японскому экономическому сотрудничеству, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Об этом он сообщил во время своего выступления в Японии на международном форуме «Наука и технологии в обществе».

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Дворкович высказал свою уверенность в том, что одним из компонентов успешного осуществления плана премьер-министра Японии Синдзо Абэ станет развитие двусторонних отношений в сфере науки, технологий и инноваций.

Напомним, что японский премьер-министр в мае в Сочи предложил российской стороне план, предусматривающий реализацию крупных инвестиционных проектов в таких областях: энергетике, промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, городской среде, кооперации предприятий малого и среднего бизнеса, высоких технологиях, гуманитарных обменах. Позже на Восточном экономическом форуме представители РФ и Японии обсуждали 18 различных инфраструктурных проектов.

В японском Киото в рамках международного форума «Наука и технологии в обществе» прошла встреча между Синдзо Абэ с российской делегацией во главе с Аркадием Дворковичем. В делегацию от РФ также вошел глава Татарстана Рустам Минниханов.