Мадрид, 2 октября, 2016, 01:16 — ИА Регнум. В субботу, 1 октября, когда в испанском Велес-Малага люди отмечали день города, в одном из кафе прогремел взрыв. Пострадали по крайней мере 77 человек. Об этом со ссылкой на местные экстренные службы сообщило британское агентство Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

В это время в Велесе проводили праздничный фестиваль. Взрыв произошел в 19:00 по местному времени в баре из-за протечки баллона с бытовым газом.

Пять человек, как сообщается, получили особо тяжелые ранения. Что касается еще как минимум 72 человек, то об их состоянии пока никаких подробностей не сообщается. Все они были доставлены в больницу.

Напомним, что испанский город Велес-Малаги является одним из важных туристических центров страны. Здесь проживает около 80 тыс. человек.