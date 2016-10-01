Москва, 1 октября, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Последние 2 года были для бюджета РФ шоковыми, но страна стабильно прошла этот тяжелый период в экономике. Об этом, как передает RT, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Мы столкнулись с резким сокращением притока валюты в страну, сжатием платёжного баланса за этот период, — говорит Силуанов. — Если посмотреть, в какие периоды это бывало: когда развалился СССР (цены на нефть сократились), в конце прошлого века, когда произошли девальвация и последствия финансового кризиса».

При этом глава Минфина РФ пояснил, что стабильность во время кризиса была обусловлена накоплением «запаса прочности» в виде резервов за последнее десятилетие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд стран Запада в 2014 году ввели санкции против России. Эмбарго касалось преимущественно сельскохозяйственной продукции.

В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции из стран ЕС.