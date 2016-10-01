Москва, 1 октября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на своем поле сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 октября на стадионе «Локомотив» в Москве, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Счет в конце первого тайма открыл полузащитник туляков Браун Форбс, на последних минутах матча Александр Самедов сравнял счет — 1:1.

После девяти матчей чемпионата России московский «Локомотив» занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Тульский «Арсенал», набравший 7 баллов, пока находится на 14-й позиции.Российская Премьер-лига. 9-й тур.

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:1.

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