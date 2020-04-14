Минск, 1 октября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В Минске 29 сентября состоялся круглый стол на тему «Оценка рисков кредитования малого и среднего бизнеса в условиях кризиса: опыт стран ЕАЭС», сообщает редакция белорусского научного журнала «Новая экономика».Участие в мероприятии приняло 13 экспертов, представлявших финансовые и нефинансовые организации, вузы, общественные организации республики, малый и средний бизнес. Организатором выступила редакция журнала «Новая экономика». Поддержку научному сообществу оказывает генеральный партнёр — ОАО «Белинвестбанк».

neweconomics.info Участники круглого стола

На «гибкость и подвижность малого и среднего бизнеса» в кризисных условиях как очевидное преимущество по сравнению с крупным бизнесом указал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой инновационного менеджмента экономического факультета Белгосуниверситета Валерий Байнёв. Он также констатировал: не только качество менеджмента и технологический уровень определяют успех деятельности субъектов МСБ, но и внешние условия, влияющие на национальную экономику в целом.

«Макроэкономические условия хозяйствования напрямую влияют на формирование рисков», — заявил Байнёв.

По его словам, субъекты хозяйствования Белоруссии закладывают инфляционные и девальвационные риски в планы своей деятельности. По его расчётам, с учётом более высоких процентных ставок по кредитам товары и услуги МСБ стран Евразийского союза оказываются неконкурентоспособными на внутреннем рынке, который осваивают производители из других стран — в том числе Евросоюза.

«На пространстве ЕАЭС основные риски связаны отнюдь не с непрофессионализмом или ленью руководителей предприятий, а с созданием макроэкономических условий хозяйствования, что входит в компетенцию правительств и центробанков, — констатировал Байнёв. — Поэтому важнейшей задачей деятельности властей, госрегуляторов является создание таких же условий хозяйствования, как и в странах-лидерах, с субъектами хозяйствования которых конкурируют наши производители».

Профессор призвал дифференцировать субъекты МСБ по степени их полезности для национальной экономики и создавать наиболее благоприятные условия хозяйствования для национальных производителей, ориентированных на экспорт. Он подчеркнул: «Субъекты малого и среднего бизнеса не могут создавать макроэкономические условия — это компетенция правительств».

В свою очередь начальник управления методологии и анализа кредитного риска ОАО «Белинвестбанк» Алексей Назаров в своём вступлении отметил, что банки учитывают макроэкономическую ситуацию при оценке рисков при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса. Особое внимание банка к МСБ связано с возможностью диверсификации кредитного портфеля, а реализация данной меры позволит минимизировать риски, считает представитель банка.

«На фоне негативной макроэкономической ситуации, сложившейся в экономике страны, снижения деловой активности и платежеспособности субъектов хозяйствования причиной нарастания кредитного риска в банковской системе является также реализация риска концентрации, — сказал Назаров. — Это актуально и для ОАО «Белинвестбанк», так как почти 42% корпоративного кредитного портфеля сформировали 20 крупнейших клиентов банка».

По его словам, ОАО «Белинвестбанк» предпринимаются меры по улучшению качества портфеля активов банка и снижения риска концентрации в первую очередь путём диверсификации кредитного портфеля за счёт приоритетного кредитования клиентов МСБ негосударственной формы собственности. Он сообщил также, что согласно Стратегическому плану развития банка на 2016−2017 годы в корпоративном кредитном портфеле банка доля МСБ должна быть увеличена до 25% за счёт организации системы активных продаж банковских продуктов.

Представители профильных кафедр белорусских вузов в ходе дискуссии отметили, что применительно к условиям Белоруссии важную роль играет обеспечение стабильности банковской системы, от которой, в свою очередь, зависит возможность снижения рисков предприятий реального сектора. Обеспечение кредита было признано участниками дискуссии универсальной проблемой для клиентов банков стран ЕАЭС. Вместе с тем было отмечено, что снижение привлекательности банковских депозитов приведёт к оттоку денежных средств и, поэтому, снижение банковских ставок по кредитам не может игнорировать данный фактор.

Представитель Совета молодых учёных Института экономики НАН Белоруссии Екатерина Зайцева выделила среди рисков малого и среднего бизнеса в условиях кризиса локализацию видов деятельности, высокую стоимость входа на рынок, высокий уровень бюрократизации, особенности налоговой политики и состояние гарантий частной собственности. «Основной проблемой кредитования малого бизнеса является состояние институциональных условий ведения бизнеса, — отметила она. — В Белоруссии с данным фактором сопряжены высокие риски».

В свою очередь главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко рассказал о рисках кредитования малого и среднего бизнеса в странах ЕАЭС. Он отметил неготовность МСБ осваивать имеющиеся кредитные ресурсы из-за недостаточных компетенций представителей бизнеса в составлении необходимых пакетов документов и привёл данные по Киргизии, отметив также схожесть проблем кредитования МСБ в других странах ЕАЭС. По его мнению, риски кредитования не исходят с одной стороны, но являются общей проблемой заёмщиков и кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес-сообщество и учёные-экономисты Белоруссии констатируют хронические проблемы деловой среды и неадекватность ожиданий правительства от результатов деятельности МСБ. Тем не менее, 30 сентября председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков заявил: «Мы стали большое внимание уделять малому и среднему бизнесу. Рассчитываем, что к концу 2020 года три четверти объема экономического роста будет обеспечено за счет этих предприятий».