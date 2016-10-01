Анкара, 1 октября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. В Турции необходимо в кратчайшие сроки принять новую Конституцию или как минимум масштабные поправки в основной закон. Об этом, как передает RT, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе открытия сессии парламента страны.

alexeyklyukin Турецкий флаг

«Нам следует в кратчайшие сроки принять новую Конституцию, — сказал Эрдоган. — Как минимум необходимо принять масштабные поправки в основной закон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля: против власти организованно выступила часть военных.

Мятеж не удался, и в Турции начались преследования, репрессии, массовые увольнения: в заключении оказались тысячи человек, десятки тысяч лишились своих постов, как в структурах вооруженных сил, так и в гражданских учреждениях.