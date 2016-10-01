«Нравится — не нравится»: Кому нижегородский Фонд капремонта отдал миллиард
Нижний Новгород, 1 октября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. ФАС признала нижегородский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов нарушителем законодательства о конкуренции. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском управлении ФАС.
По данным управления, жалобы на действия Фонда при выборе подрядчиков для замены лифтов в многоквартирных домах подали ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод».
Они пытались оспорить результаты четырех конкурсов на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.
Сами заявители в число победителей конкурсов не вошли. Контракты достались ООО «МИЛС» (Нижний Новгород) и двум ООО «МежРегионЛифт» (Москва). Эти два подрядчкиа должны будут поменять 618 лифтов в 197 многоквартирных домах Нижнего Новгорода, Павлова, Арзамаса, Кстова, Дзрежиснка, Выксы, Заволжья и Бора.
Общая сумма контракта составила около 1 млрд рублей.
С точки зрения заявителей, при проведении конкурса формулировка такого критерия, как «качество» была для претендентов не была прозрачной. Оценка производилась по градации «нравится-не нравится».
В результате рассмотрения жалоб ФАС пришла к выводу, что оценка заявок претендентов по критерию как «качество» была произведена необъективно и признала жалобы ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод» обоснованными.
Жалобы на действия «Нижегородского фонда ремонта МКД» признаны обоснованными.
ФАС признала Фонд капремонта нарушившим ч. 1 ст.17 Закона «О защите конкуренции» в совокупности с иными нормами гражданского законодательства.
При этом предписание по итогам рассмотрения жалоб Фонду капремонта решено не выдавать. Заключенные между ним и победителями конкурсов договора можно оспорить исключительно в судебном порядке.