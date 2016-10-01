Нижний Новгород, 1 октября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. ФАС признала нижегородский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов нарушителем законодательства о конкуренции. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском управлении ФАС.

Images Money Деньги на капремонт

По данным управления, жалобы на действия Фонда при выборе подрядчиков для замены лифтов в многоквартирных домах подали ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод».

Они пытались оспорить результаты четырех конкурсов на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.

Сами заявители в число победителей конкурсов не вошли. Контракты достались ООО «МИЛС» (Нижний Новгород) и двум ООО «МежРегионЛифт» (Москва). Эти два подрядчкиа должны будут поменять 618 лифтов в 197 многоквартирных домах Нижнего Новгорода, Павлова, Арзамаса, Кстова, Дзрежиснка, Выксы, Заволжья и Бора.

Общая сумма контракта составила около 1 млрд рублей.

С точки зрения заявителей, при проведении конкурса формулировка такого критерия, как «качество» была для претендентов не была прозрачной. Оценка производилась по градации «нравится-не нравится».

В результате рассмотрения жалоб ФАС пришла к выводу, что оценка заявок претендентов по критерию как «качество» была произведена необъективно и признала жалобы ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод» обоснованными.

Жалобы на действия «Нижегородского фонда ремонта МКД» признаны обоснованными.

ФАС признала Фонд капремонта нарушившим ч. 1 ст.17 Закона «О защите конкуренции» в совокупности с иными нормами гражданского законодательства.

При этом предписание по итогам рассмотрения жалоб Фонду капремонта решено не выдавать. Заключенные между ним и победителями конкурсов договора можно оспорить исключительно в судебном порядке.