Бишкек, 1 октября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамабаев прошел курс лечения в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) и возвратился в Бишкек. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат президента Киргизии.

kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Напомним, ранее пресс-атташе посольства Киргизии в Москве Гулбарчын Байымбетову сообщил журналистам, что Атамбаев завершил курс лечения в Москве и «его состояние хорошее».

На прошлой неделе пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск из-за ухудшения состояния здоровья. Атамбаеву стало плохо после перелета из Бишкека в Нью-Йорк, где он должен был принять участие в работе Генеральной Ассамблее ООН.

Киргизский борт №1 совершил экстренную посадку в Стамбуле. Оттуда Атамбаев направился в Москву на лечение.