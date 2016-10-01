Пекин, 1 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Национальная валюта Китайской народной республики (КНР) — юань стала официальной резервной валютной Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба МВФ.

pixabay.com Китайский юань

Сообщается, что китайский юань официально включен в состав корзины резервных валют МВФ. Уточняется, что в корзине SDR (Special Drawing Rights — специальные права заимствования) доля юаня составит 10,9%. Таким образом, китайский юань будет на третьей позиции после доллара США (41,73%) и евросоюзного евро (30,93%).

Кроме «большой тройки», резервными валютами МВФ также считаются японская йена и британский фунт.

Напомним, заявка властей КНР на включение юаня в пул резервных валют МВФ была удовлетворена ещё 30 ноября 2015 года. Этим решением КНР признал растущее значение Китая в мировой экономике и растущий вес юаня в международной торговле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МВФ выдает кредиты странам в SDR. Курс SDR зависит от курсов валют, входящих в эту корзину. Корзину учитывают также при расчёте квот стран-участников международной организации.