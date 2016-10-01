Лондон, 1 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает делать громкие и ничего не значащие заявления в адрес России. В интервью изданию The Sun, которое опубликовано сегодня, 1 октября, Джонсон заявляет, что из-за Сирии Россия может стать страной-изгоем.

Surrey County Council News Follow Борис Джонсон

«Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они (русские) продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире», — сказал Джонсон.

Британский министр иностранных дел снова обвинил Россию в бомбардировках сирийской территории, в результате которых якобы гибнут мирные жители.

Джонсон призвал продолжить международное давление на Россию, в частности министр считает, что официальным лицам нужно бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.