Лондон, 1 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В интернете появились видеофрагменты последнего боя британского боксера Майка Тоуэлла, который скончался после поединка.

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Напомним, Тоуэлл сражался с боксером Дэйлом Эванос за титул чемпиона Великобритании в полусреднем весе. Как позже выясниться, перед боем Тоуэлл жаловался на мигрень.

В пятом раунде Тоуэлл пропустил мощный удар Эванса. Боксер упал на ринг без чувств. Его срочно госпитализировали, но спасти его жизнь медикам не удалось. Тоуэлл скончался в госпитале Университета королевы Елизаветы. Точная причина смерти пока не названа.

За своею недолгую карьеру Тоуэлл провел 12 боев, из которых выиграл 11, а один бой провел вничью.