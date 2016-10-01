Вашингтон, 1 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Конгресс США требует от администрации президента Барака Обамы объяснений в связи со снятием санкций с двух иранских банков. Об этом сегодня, 1 октября, сообщают американские СМИ.

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Два иранских банка — Sepah и Sepah International попали под американские санкции в 2007 году. Тогда власти США посчитали, что эти финансовые организации причастны к разработке баллистических ракет.

Санкции с этих банков были сняты в тот день, когда четверо американских граждан были освобождены из иранских тюрем. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан 30 сентября потребовал от администрации Обамы объяснений в связи со снятием санкций с этих банков.

Напомним, республиканцы крайне недовольны тем, что администрация Обамы идет на уступки Ирану в вопросе ядерной и баллистической программы. Также подливает масло в огонь тот факт, что США заплатили выкуп за четверых своих граждан в размере $1,7 млрд. Снятие санкций с банков, которые причастны к финансированию баллистической программы, нарушает соглашение по иранскому атому.

«Эти дополнительные тайные уступки несут прямую угрозу для нашей национальной безопасности, а также заставляют усомниться в этом хрупком соглашении. Президент Обама должен немедленно объясниться перед народом», — сказал Райан.