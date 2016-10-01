Ташкент, 1 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, в Узбекистане отмечается День учителя и наставника. По случаю профессионального праздника временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил учителям поздравительное послание.

uzedu.uz Узбекские учителя

Мирзиёев, в частности выразил убеждение в необходимости «продолжать кардинальные реформы в сфере образования и воспитания», начатые первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Также важно, по его словам, продолжить и работу, «направленную на формирование кадров новой формации, способных взять на себя ответственность за судьбу и будущее страны».

Среди задач в сфере образования, Мирзиёев назвал «дальнейшее укрепление материально-технической базы сфер науки и образования, обеспечение их соответствия требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня».

Он также призвал широко использовать передовые методы подготовки и переподготовки педагогических кадров, «в том числе в сотрудничестве с известными зарубежными центрами, внедрять современные технологии… для формирования гармонично развитого нового поколения, вступающего в жизнь, как решающая сила».

Добавим, что на сегодняшний день в системе народного образования Узбекистана работают более 380 тысяч педагогов.