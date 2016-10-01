Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев прогнозирует незначительный рост в экономике России в начале 2017 года.

government.ru Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи

В своем прогнозе правительство исходит из того, что формировавшиеся в экономике на протяжении последних двух-трех лет негативные тренды себя исчерпают.

«И уже в начале следующего года мы выйдем на относительно небольшие параметры экономического роста, то есть роста ВВП», — сказал Медведев рамках форума в Сочи.

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Кроме того, глава правительства обратил внимание на низкий государственный долг — «это очень важно для того, чтобы страна чувствовала себя комфортно», у страны также значительные объемы золото-валютных резервов, сопоставимые с первой десяткой стран мира.

Медведев также указал на снижение инфляции. Он не исключил, что по итогам года страна выйдет «на самую низкую инфляцию за всю новейшую историю».

Все вышеперечисленное позволяет рассчитывать и на дальнейшее экономическое развитие, отметил Медведев.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин формирует федеральный бюджет России на 2017 год исходя из инфляции в 4%.

Среднегодовой курс доллара, заложенный Минфином в бюджет на 2019 год, составит 71,1 рубля, сообщил глава министерства Антон Силуанов в рамках форума «Сочи-2016». «Среднегодовой курс рубля, заложенный в бюджет на 2019 год, — 71,1 рубля за доллар. 67,5 рубля за доллар — в 2017 году, 68,7 рубля за доллар — в 2018 году», — сказал министр.