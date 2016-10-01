Москва, 1 октября, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 1 октября.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Металлург» (Новокузнецк) — «Металлург» (Магнитогорск) 5:4 Б (1:0 3:2 0:2 0:0 1:0)

Б (1:0 3:2 0:2 0:0 1:0) «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) 1:2 (0:0 1:1 0:1)

(0:0 1:1 0:1) «Авангард» (Омская область) — «Трактор» (Челябинск) 3:1 (1:0 1:0 1:1)

(1:0 1:0 1:1) «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) 2:1 (0:0 1:0 1:1)

(0:0 1:0 1:1) «Спартак» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 0:1 (0:0 0:1 0:0)

«Кузня» прервала неприлично длинную серию без побед, прервав одновременно серию выездных побед «Магнитки». «Магнитка» при этом сохранила лидерство на Востоке.

«Куньлунь», победив в Москве «Спартак», напомнил всем, что может выигрывать не только дома.

Завтра, 2 октября, в КХЛ будет сыграно три матча.

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