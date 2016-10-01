Симферополь, 1 октября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Свободная экономическая зона в Крыму (СЭЗ) состоялась, заявил глава республики Сергей Аксёнов, презентуя крымский информационный стенд на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». На форум крымчане привезли 242 инвестиционных предложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На сегодняшний день подписаны соглашения и начата реализация 110 проектов, в рамках которых инвестируется 125,8 млрд рублей и создается порядка 6 тысяч рабочих мест. Для реализации данных проектов инвесторам предоставлены объекты имущества и земельные участки Республики Крым», — написал на своей странице в Facebook Сергей Аксёнов после презентации информационного стенда Крыма на сочинском форуме вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

По словам главы Крыма, за год и 8 месяцев работы участниками крымской СЭЗ стали 630 предприятий и организаций, которые инвестируют более 80 млрд рублей и создают 29 тысяч рабочих мест. При этом, он отмечает, что есть и иностранные инвесторы, которых нельзя называть, чтобы не навлечь на них западные санкции за бизнес в Крыму.

По итогам первого дня форума в Сочи власти Крыма подписали с инвесторами два соглашения на общую сумму в 9,5 млрд рублей. В Алуште инвестор ООО «Дом творчества «Алуштинский» намерен построить комплекс с жилой застройкой, гостиницами, крупноформатным торгово-развлекательным центром, медико-реабилитационным комплексом со спортивно-оздоровительным и лечебно-оздоровительными направлениями, центром проведения открытых кинофестивалей и зоной отдыха. Инвестпроект оценивается в 7 млрд рублей. В Евпатории ООО «Петрокомплект» намерено построить многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями стоимостью ориентировочно в 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Крыма сократило сроки рассмотрения документов инвесторов, приходящих в республику со своими инвестпроектами, до 30 дней.