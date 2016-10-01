Вашингтон, 1 октября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В США подан первый иск против Саудовской Аравии в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 года. Об этом сегодня, 1 октября, сообщают американские СМИ.

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Сообщается, что гражданка США Стефани Росс Десимон подала в суд на Саудовскую Аравию за гибель своего супруга в Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Этот иск стал первым после того, как Конгресс США принял закон, который разрешает семьям жертв терактов 9/11 подавать в суд на саудитов.

Напомним, что большинство террористов, которые угнали пассажирские самолеты и направили их в Нью-Йорк, Пенсильванию и Вашингтон, были подданными Саудовской Аравии.

Десимон обвиняет Саудовскую Аравию в оказании поддержки террористической организации «Аль-Каида» и её лидеру Усама бен Ладену. Её муж Патрик Данн служил в ВМФ США. Также иск был подан от имени дочери пары, Десимон была беременна, когда лишилась мужа.

Администрация президента США Барка Хуссейна Обамы выступает категорически против подобной практики и законопроекта, позволяющего подавать в суд на Саудовскую Аравию. Обама наложил президентские вето на этот законопроект, однако Сенат Конгресса США вето преодолел, чего не было ни разу за два срока президентства Обамы. Последнее слово за Палатой представителей.

Саудиты восприняли этот закон в штыки. Эр-Рияд грозит Вашингтону продажей всех своих активов в США на сумму $750 млрд.