Глазго, Великобритания, 1 октября, 2016, 04:30 — ИА Регнум. Шотландский боксёр Майк Тоуэлл скончался в больнице после тяжёлого нокаута в бою против Дэйла Эванса за титул чемпиона Великобритании в полусреднем весе, который проходил в Глазго, передаёт Daily Mail.

Майк Тоуэлл

Сообщается, что 25-летний спортсмен был нокаутирован в пятом раунде поединка, после чего был доставлен в больницу. По словам менеджера Тоуэлла, боксёр получил тяжёлые травмы и мог дышать только при помощи аппарата искусственной вентиляции лёгких.

До последнего поединка на счету Майка Тоуэлла было 12 боёв на профессиональном ринге. В одиннадцати из них он одержал победу, один бой завершился вничью.