Берлин, 1 октября, 2016, 02:42 — ИА Регнум. Канцлер Германии считает «успешной» политику Германии в отношении беженцев, и не собирается ее менять, сообщает Reuters 1 октября.

ИА REGNUM

В интервью журналистам Ангела Меркель заявила, что с лета прошлого года велась работа «над решениями, которые хороши для Германии и для Европы», и результат этой работы уже виден.

«Наша цель состоит в том, чтобы такая ситуация, как в прошлом году, не повторилась, и, на самом деле, мы добились большого прогресса за последние 12 месяцев», — заявила Меркель.

Канцлер Германии также сообщает, что «не изменила свою политику», и страна «последовательно» идет намеченным курсом «в течение многих, многих месяцев».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера глава МВД Германии Томас Де Мезьер сообщил журналистам, что число беженцев на территории Германии к настоящему моменту составила 890 тыс. человек. Министр не разделяет «оптимизма» Меркель: по его словам, за 2016 год в страну проникло 210 тыс. нелегальных мигрантов, а значит «мягкие меры» по борьбе с миграцией, в том числе «миграционная сделка» с Турцией, «не работают».

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Проблема беженцев в ЕС также является причиной серьезных разногласий среди глав Евросоюза. Одним из главных критиков канцлера Германии по вопросу контроля миграции является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который давно предлагает депортировать всех нелегальных мигрантов за пределы объединенной Европы.