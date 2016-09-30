Вашингтон, 1 октября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. В США подан первый иск к властям Саудовской Аравии от родственницы одного из погибших при терактах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года американского гражданина, передаёт агентство Bloomberg.

thewallpaper.co Золото

Как сообщается, с иском выступила гражданка США Стефани Росс, чей супруг Десимон Патрик Данн погиб при столкновении самолёта со зданием Пентагона. На тот момент женщина была беременна. В иске, поданном от себя и от имени своей дочери, Росс потребовала от официального Эр-Рияда компенсации за смерть её мужа и доведение её до нервного расстройства.

Как передавало ИА REGNUM, двумя днями ранее Конгресс США принял «Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма», который позволяет родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию — ближневосточная страна, как считают многие в штатах, косвенно причастна к деятельности бывшего «террориста №1» Усамы Бен Ладена и организованной им террористической атаке на Нью-Йорк.

Саудовская Аравия выступила с протестом, пригрозив в случае подписания закона президентом США вывести из страны все свои активы на $750 млрд. 24 сентября Барак Обама воспользовался правом вето и отклонил закон. Однако Сенат и Палата представителей Конгресса смогли преодолеть вето президента, набрав необходимые для этого две трети голосов за счёт демократов, которые поддержали документ вопреки позиции своего однопартийца Обамы.

Читайте также: Обама назвал «опасным прецедентом» принятие закона против саудитов