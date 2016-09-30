Остин, США, 1 октября, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Власти американского штата Техаса объявили о выходе в одностороннем порядке из федеральной программы по приему и размещению на территории страны беженцев из Сирии, передаёт телеканал ABC.

Беженцы

Комментируя данное решение, губернатор Техаса Грег Эббот, отметил, что «чувство сопереживания должно быть уравновешено должным уровнем безопасности».

Напомним, ранее власти Техаса пытались добиться запрета на размещение беженцев на территории штата через федеральный суд, однако эти попытки не увенчались успехом.

21 сентября Грег Эббот направил в Вашингтон уведомление о намерении штата выйти из участия в программе размещения беженцев, если федеральные власти «до 30 сентября не одобрят безо всяких условий» план Техаса, который предусматривал ужесточение системы проверки размещаемых мигрантов на благонадёжность. Однако федеральное правительство не отреагировало на документ.

Читайте также:

Власти Техаса хотят через суд запретить размещение беженцев из Сирии

Половина штатов США отказалась принимать беженцев после терактов в Париже