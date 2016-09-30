Москва, 30 сентября, 2016, 23:27 — ИА Регнум. На фоте некоторого роста мировых цен на нефть доллар США дешевеет. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 30 сентября.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

К вечеру 30 сентября доллар просел до 62,87 рублей.

Нефть начала дорожать 28 сентября, после новостей с неформального саммита ОПЕК в Алжире. Сообщалось, что членам картеля удалось достичь договорённости о заморозке уровня добычи нефти.

После этой информации нефть начала дорожать и сегодня к вечеру ха баррель североморской смеси марки Brent дают $50 на Лондонской товарной бирже.