Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун создаёт внутренний совет по расследованию нападения на гуманитарный конвой ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца 19 сентября, в котором погибли по меньшей мере 20 человек, передаёт ABC News.

maara-now.com ООН расследует атаку на гуманитарный конвой в Сирии

Пресс-секретарь ООН Стефан Дуджаррич объявил о формировании руководителей совета, говоря, что он «установит факты» и будет докладывать о них генсеку. Последний должен будет принять решение о дальнейших шагах.

Колонна поставляла помощь в город Урам аль-Кубра к западу от Алеппо, когда попала под обстрел при разгрузке на склады. Из 31 грузовика 18 были поражены огнём.